Emekliye ek gelir

NASIL OLACAK?

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Adem Özdoğan

Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin en az yüzde 8-9'a çıkarılmasını istedi. Bu talep büyük yankı uyandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 37,42 ile 224,06 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşacak.Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 46,78 lira oluyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982,38 lira geçiyor. Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9'una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37,42 lira artış olacak. Emeklinin aylık ek ödemesi 46,78 liradan 84,20 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak bin 19 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179,25 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4 bin 660 lira 50 kuruş geçiyor. Eğer ek ödeme yüzde 9'a çıkarsa, emeklinin gelirinde 224,06 lira artış yaşanacak. Emeklinin ek ödeme tutarı 179,25 liradan 403,31 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 4 bin 884 lira 56 kuruş para geçecek.Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından emekliler için ek ödeme dönemi başladı. Emeklilere her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre; bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor..