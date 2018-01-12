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Emekliye ek ödeme artışı

12 milyona yakın emeklinin bu ay maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artarken, yeni bir düzenleme gündemde. Talepler hayata geçerse, maaşın yüzde 4’ü yerine yüzde 9’u oranında ek ödeme verilecek

Emekliye ek ödeme artışı
Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zammını cebine koymaya hazırlanıyor. Yüzde 5.69'luk zam maaşlara yansıtıldı. Ayın 17'sinden itibaren emeklilere maaş alma günlerinde ödemeler yapılacak. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükseldi.
 

YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE


Örneğin; Aralık itibarıyla 2 bin lira net maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklinin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2 bin 113 lira 80 kuruş oldu. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 203 lira 35 kuruşa yükseldi. Emekliler maaşlarını ve ek ödemelerini zamlı olarak almaya hazırlanırken, yeni bir düzenleme de gündemde.
 

EKSTRA ARTIŞ ELDE ETMEK OLACAK


Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını ve bu nedenle ek ödeme oranlarının en az yüzde 8-9 olarak yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin geliri artacak. Emekli ekstra artış elde etmiş olacak. Ek ödeme yüzde 9 olursa, net maaşı 2 bin 113 lira 80 kuruş olan emeklinin ek ödemesi 84 lira 55 kuruş yerine 190 lira 18 kuruşa yükselecek. Bu emeklinin ek ödemesinde 106 lira 63 kuruşluk artış yaşanacak. Yani emekli, 106 lira gelir artışı elde etmiş olacak..


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