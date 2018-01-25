Emekliye ek zam!

FARKLAR HESAPTA

Adem Özdoğan

Yaklaşık 12 milyon emekli, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Emeklilerin hesabına her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için net aylığın yüzde 5'i, diğerleri için ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Şimdi bu ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını belirtti. Ergün, yeni tutarın da en az yüzde 8-9 olarak yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Beklentiler hayata geçerse, emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü yerine 8'i, 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, her ay 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkacak. Yani net maaşı 2 bin lira olan emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçerken, 2 bin 180 lira geçmeye başlayacak.Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), 2017'ye ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile Emekli Sandığı'ndan emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek. SGK'nın açıklamasına göre, 2 milyon 174 bin 344 emekli, vazife malulü, dul ve yetime 377 milyon 295 bin liralık fark ödemesi yapılacak. Aylıklarını 3'er aylık alanlardan 1. grupta Kasım-Aralık- Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık, 2. grupta Aralık-OcakŞubat döneminde aylık alanlara 2 aylık, 3. grupta Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık; aylıklarını her ay alanlara da 1 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine bugün gönderileceği belirtilerek, bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı kaydedildi.