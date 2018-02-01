Emekliye en az 1.570 TL



YENİ MAAŞLAR YATTI

ENFLASYON AYARI

Adem Özdoğan

Yaklaşık 12 milyon emekli yılın ilk zammını cebine koydu. Tüm emeklilerin maaşlarına yüzde 5.69 zam yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yeniden hesaplanan maaşları, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödendi. Memur emeklileri ise Ocak ayı başında maaşlarını zamsız olarak almıştı. Zam farkları sonradan yatırıldı.Yüzde 5.69'luk zam ile memur emeklilerinin taban maaşı 2 bin liraya dayandı. Aralık'ta bin 871 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 lira 72 kuruşa çıktı. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde de en düşük maaş bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; taban maaşlar 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 lira 13 kuruştan bin 569 lira 63 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 885 lira 24 kuruştan 935 lira 60 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 935 lira 67 kuruştan 988 lira 91 kuruşa ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 240 liradan 4 bin 481 liraya çıktı.Emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici oldu. SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 6 aylık enflasyon belirledi. Memurların toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 4'lük artışı ise enflasyon farkı oluşunca yükseldi. Emekliler, bir diğer zammı da Temmuz'da alacak. Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek.