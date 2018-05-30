Emekliye erken bayram

İKRAMİYE 7 HAZİRAN'DA

Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan’da emeklilere her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verileceğini açıklamıştı. İlk ikramiye ödemesinde tam tarih belli oldu. 15 Haziran’da başlayacak Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce yani 7 ve 8 Haziran’da ikramiyeler hesaba yatacak. Ayrıca emekliler maaşlarını da daha erken alacak.

RAHATLATMAK İÇİN

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ödemelerin ne zaman yapılacağını Adana’da dün açıkladı. Sarıeroğlu, “Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldık. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyesini 7 Haziran’da, SSK emeklimizin ikramiyesini de 8 Haziran’da ödeyeceğiz” dedi.

MAAŞLAR ÖNE ALINDI

Memur emeklisi maaşını her ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK emeklisi 17’si ile 26’sı arasında, Bağkurlu ise 25’i ile 28’i arasında alıyor. Jülide Sarıeroğlu, “Bayram nedeniyle memur emeklisinin maaşını ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK ve Bağkurlumuzun maaşını da tahsis numarasına göre yatıracağız. Maaşlar, tahsis numarasının son hanesi 5, 7, 9 olana 11 Haziran, 1, 3, 8 olana 12 Haziran ve 0, 2, 4, 6 olana 13 Haziran’da ödenecek” diye konuştu.

EK GÖSTERGEYLE 20 BİN LİRALIK ARTIŞ SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘seçim beyannamesi’nde açıkladığı 3600 ek gösterge ile ilgili de konuşan Jülide Sarıeroğlu, “Üniversite mezunu polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin gösterge rakamlarını 3600’e çıkarıyoruz. Bu, emekli maaşlarında yüzde 21 artış ve emekli ikramiyelerinde de hizmet yıllarıyla bağlantılı olarak 17 bin ile 20 bin lira arasında artış anlamına geliyor” dedi.