Emekliye erken maaş ve ikramiye

1 HAFTA ÖNCE...

Hükümet, 30 Nisan’da emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bunun ilk ödemesi de 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı’ndan önce yapılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. İlk ödeme bayramdan 1 hafta önce yapılmıştı.

9 AĞUSTOS KRİTİK

Buna göre 12.5 milyon emeklinin ikramiyesi iki farklı günde yani 7 ve 8 Haziran’da yatırılmıştı. Kurban Bayramı 21 Ağustos’ta başlayacak. Bayram tatili de 17 Ağustos’ta mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek. Bir başka deyişle ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Bayrama hazırlıkta vatandaşa kolaylık olması için ödemenin 1 hafta önce yani 9-10 Ağustos’ta yapılması yüksek ihtimal.

3 GÜN SÜREBİLİR

Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Ağustos’ta alıyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre her ayın 17-28’i arasında çekiyor. Dolayısıyla bu emeklilere de bayramdan önce maaş ödemesi yapılacak. Yine Ramazan’daki uygulamaya bakarsak SSK ve Bağkur emeklisinin tahsis numarasına göre 14-15 ve 16 Ağustos’ta maaşını alması muhtemel.

31 TEMMUZ ÖNCESİ DİLEKÇE VERENLER

Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Temmuz itibarıyla, vermiş olanlar da aylık alabilecek. Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALAN

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

HİSSE ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA...

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.