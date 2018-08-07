Emekliye erken ödeme

BİR HAFTA ÖNCE

Bunun ilk ödemesi de 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı’ndan önce yapılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Ödemeler geçen sefer bir hafta önce başlamıştı.

9 AĞUSTOS ÖNEMLİ

Buna göre 12.5 milyon emeklinin ikramiyesi iki farklı günde yani 7 ve 8 Haziran’da yatmıştı. Kurban Bayramı 21 Ağustos’ta ve bayram tatili de 17 Ağustos’ta mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek. Bir başka deyişle ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Bayrama hazırlıkta vatandaşa kolaylık olması için ödemenin 1 hafta önce yani 9-10 Ağustos’ta yapılması yüksek ihtimal.

ÜÇ GÜNLÜK TAKVİM

Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Ağustos’ta alıyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre her ayın 17-28’i arasında çekiyor. Dolayısıyla bu emeklilere de bayramdan önce maaş ödemesi yapılacak. Yine Ramazan’daki uygulamaya bakarsak SSK ve Bağkur emeklisinin tahsis numarasına göre 14-15 ve 16 Ağustos’ta maaşını alması muhtemel.

HACZEDİLEMEZ

Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Temmuz itibarıyla, vermiş olanlar da aylık alabilecek. Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak.