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Emekliye eşit zam formülü

Sigorta kurumlarının birleşmesine rağmen zam sistemi değişmedi. Ancak şimdi SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlarının toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenmesini bekliyor

Emekliye eşit zam formülü
Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra düzenleme yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü. 2000 öncesi intibak, seyyanen artışlar ve promosyon bu düzenlemelerden bazıları. Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.


BİRLİKTE BELİRLENECEK 


Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranı geçerse fark ödenecek.


ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE


Çok düşük maaş alan emeklileri rahatlatacak bir formül de gündemde. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 603 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak..


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