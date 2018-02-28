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Emekliye fark zammı görüldü

Temmuz’da yüzde 3.5 zam alacak memurlara ve memur emeklilerine ikinci artış göründü. Tahminler, enflasyon farkı olacağını gösteriyor

Emekliye fark zammı görüldü
Temmuz ayı hem emekliler hem de memurlar için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı verilecek. 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.
 

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Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise, geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca yüzde 3.5 olacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlara ve emeklilere enflasyon farkı verilecek. Tahminler, memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre yüzde 3.5 zamma ilaveten yüzde 0.02'lik fark olabileceği ifade ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, farkın yükselebileceğini gösteriyor. Memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zamma ilaveten ne kadar enflasyon farkı alabileceği 3 Temmuz'da ortaya çıkacak..


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