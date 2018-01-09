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Emekliye farklı ödeme

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 16’sından itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanırken, memur emeklilerine de ek ödeme yapılacak. Memur emeklileri, önümüzdeki günlerde yüzde 5.69’luk zam farkı alacak. En az ödeme 107 lira

Emekliye farklı ödeme
Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zamlarını ceplerine koymak için gün sayıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.69 zamlı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında hesaplarında görecek. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon doğrultusunda yüzde 5.69 oldu. Zam oranı bu ay maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylık alma günlerinde artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. Aralık'ta eline maaş olarak 2 bin lira geçen emekli, bu aydan itibaren yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira almaya başlayacak. 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 170 liraya yükselecek. 
 

ARTIŞ BÜYÜDÜ


Memur emeklilerinin ise memurlarla birlikte yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 1.69 enflasyon farkıyla büyüdü. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak artışı yüzde 5.69'a ulaştı. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Kesin artışın belirlenmesi için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklendiğinden, memur emeklilerinin bu ay maaşları zamsız olarak yatırıldı.
 

GÖZLER SGK'DA


Memur emeklileri, yüzde 5.69 zammın getirdiği farkı sonradan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak. Örneğin; bin 871 lira olan taban maaş, zamla bin 978 lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan ödenecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak..

 


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