İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Emekliye farklı zam!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için tahminler yükselirken, memur emeklilerinin de yüzde 4’lük zamma ilaveten enflasyon farkı almasına artık kesin gözüyle bakılıyor

Emekliye farklı zam!
Emeklilerin Ocak zammı yaklaşıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammını, memur emeklilerinin de enflasyon farkını 2017'nin ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belirleyecek. Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 4.97 çıktı. Bu veri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin tahminleri yükseltirken, memur emeklilerine de enflasyon farkı çıkardı. Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketinde de buna bağlı olarak enflasyon tahminleri arttı.


SAYILI GÜN KALDI


Bu ankete göre, yılın yarısında enflasyon yüzde 5.52 olarak tahmin ediliyor. Bu beklenti gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 5.52 zam alacak; memur emeklilerine de yüzde 1.52 enflasyon farkı yansıtılacak..
Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?

Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?
Piyasalarda vize coşkusu

Piyasalarda vize coşkusu
İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı

İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı
Son dakika! Dolar çok sert düşüyor

Son dakika! Dolar çok sert düşüyor
Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak

Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?

Milli Piyango büyük ikramiyesiyle nereden kaç ev alınır?
İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı

İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı
TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!

TEM'de 2.5 kilometreye 18 lira ücret!
Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezindeki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı