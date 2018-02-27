Emekliye intibak Meclis’e geliyor

EKSİK SİGORTAYA İTİRAZ ET MAAŞI ERKENE ÇEK

Adem Özdoğan

Milyonlarca emekli intibak beklentisi içerisinde. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından meraklı bekleyiş başladı. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Ombudsman tarafından haklı bulunan intibak talebi, idare mahkemelerine ve Yargıtay'a taşınmış ancak vize alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi ise "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte gözler Meclis'e çevrildi. TAKVİM'i arayan emekliler, "2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak şart. Aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasında maaş farklılıkları var. 2000 öncesinde emekli olanların maaşı bizi geçti" yorumları yapıyor. Konunun Meclis'e taşınacağı konusunda umutlu olan emekliler, "Bir yasa teklifi hazırlanarak beklentimiz karşılanabilir" diye konuşuyor. Eğer yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek.Bazı çalışanların bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede emekliliği öne çekebilme imkanı elde ediliyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açabiliyor. Eksik primler e-devlet sisteminden görülebiliyor..