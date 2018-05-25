Emekliye müjde son haber: Gözler ikramiyede

12 MİLYON EMEKLİ

Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan’da emeklilere her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verileceğini açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, “12.3 milyon emeklimize ilk ikramiye ödemesi, önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak” dedi. Deniz, 31 Mart 2018’den önce olan vergi ve sigorta prim borçlarının da yeniden yapılandırılacağını söyledi.

YAPILANDIRMA FIRSATI

Nejat Deniz, borç yapılandırmasının getirdiği fırsatları şöyle sıraladı: “Bu yapılandırma, 31 Mart 2018 öncesine ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortalısının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak prim borcunu kapsıyor.”

BORÇSUZ OLACAK

Bağkur sigortalısının, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borcu ve hizmet süresini dondurabileceğini ve bu borçların takibinin yapılmayacağını belirten Deniz, “Böylece, dondurulan hizmet süresi ile Bağkur sigortalısı borçsuz hale gelecek ve sonraki aylarda primini 5 puanlık teşvik ile indirimli ödeyecek, sağlıktan da faydalanacak. İstenirse dondurulan süre yeniden canlandırabilir.”

SAĞLIK HİZMETİ

Nejat Deniz, 4-b (Bağkur), ek-5 (tarım sigortası) ve ek-6’ncı (ticari taksi ve dolmuş şoförünün sigortalılığı) madde kapsamındaki sigortalının da borçlarını yapılandırdığında sağlık hizmetinden yararlanmaya başlayacağını belirtti. Deniz, “Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde yüzde 90’ı silinecek. 18-29 yaş aralığındaki gençler ilk defa işyeri açarsa, sigortasını 1 yıl devlet ödeyecek” dedi.