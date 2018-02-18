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Emekliye müjdeli haber geldi!

12 milyon emekli yüzde 5.69 oranında zamlarını aldı. İkinci zam için ise enflasyon verileri gelmeye başladı. Tahminlere göre 2000 öncesi en az SSK emekli maaşı 1.632 lira olacak

Emekliye müjdeli haber geldi!
Türkiye'de maaş alan 12 milyon emeklinin Ocak ayında ücretlerine yüzde 5.69 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 5.69 oranında zam alırken memur emeklileri yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.69 oranında enflasyon farını da ceplerine koydular. Emeklilerin ilk zamlarıyla ilgili farkları hesaplarına yatırıldı. Tüm emekliler ayrıca çıplak maaşlarına yapılan zammın haricinde yüzde 4 oranında ek ödeme de aldılar. Ek ödeme rakamının yüzde 4'ten 8'e çıkartılması için çalışmalar da başlatıldı. Bu çalışmalardan bir sonuç alınırsa Temmuz ayına yetişmesi durumunda ek ödeme miktarları iki katına çıkmış olacak. Yaklaşık 12 milyon emekli için yılın ikinci zammı da Temmuz'da olacak. Bu artışın da ipuçları geldi. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedildi. Bu durumda memur emeklileri de fark alabilecek. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.


TABAN ÜCRETLER ARTIYOR

 
Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak. 


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