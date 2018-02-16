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Emekliye temmuz ayında yeni zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında Temmuz’da enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.02 artış olacak. Tavan maaşta artış 180 lirayı bulacak

16 Şubat 2018, Cuma 08:24
Emekliye temmuz ayında yeni zam
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe aldı. Ocak'ta maaşları yüzde 5.69 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını ise bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Zam oranı, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla ortaya çıkacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını alacak. Ancak ipuçları da var.
 

ENFLASYON BELİRLEYİCİ


2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedildi. Bu oran, gerçekleşen enflasyon verilerine göre artabilecek ya da azalabilecek. Merkez Bankası, 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Bu da zam oranının artabileceğini gösterdi. TAKVİM, yüzde 4.02'lik zam tahminine göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. Tablolarımızı inceleyen emekliler, bu tahmine göre ellerine geçecek parayı görebilecek. Yüzde 4.02'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 180 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde. Bu maaş, yüzde 180,15 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek.

 


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