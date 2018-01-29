Emekliye TOKİ'den Şubat'a özel ucuz konut fırsatı



55 BİN LİRADAN



PEŞİNAT 10 BİN LİRA



ARANAN ŞARTLAR

BUNLARA DİKKAT!

İdil Janet Demiray

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emeklileri konut sahibi yapacak. Taksitler 185 liradan başlıyor. Yüzde 10 peşinatla 240 aya (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor. Gelir şartı İstanbul’da 3700 lira olarak uygulanıyor.Türkiye’nin her yerinde konut yapmaya devam eden TOKİ, bu yıl özellikle emekliler ve düşük gelirlileri ev sahibi yapacak. Birçok ilde satış ilanlarına çıkan TOKİ’nin evleri yerine göre 55 bin liraya kadar düşüyor. Aylık taksit ise 185 liradan başlıyor. Özellikle kirada olan ya da çocuklarının yanında kalan emeklileri yakından ilgilendiren konutlar 1+1, 2+1, 3+1 olarak satılıyor.Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Projenin olduğu yerdeki banka şubeleri aracılığıyla teminat yatırılıp sözleşme imzalanabiliyor. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.Daire almak isteyen emekliler Şubat ayı içinde ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı da var.● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.● Başvuru yapılırken Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayabilir.● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.