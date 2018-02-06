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Emekliye ücretsiz e-ticaret hizmeti

Emekli ve ev kadınları için ücretsiz e-ticaret yazılımı geliştirildi. Paketin içerisinde kurulum işlemi, özel temalar, güvenlik sertifikası, banka bağlantısı, posta çeki, seo hizmeti, kargo bağlantısı, internet reklam çeki ve 1000 lira değerinde destek hizmeti var
 

06 Şubat 2018, Salı 16:22
Emekliye ücretsiz e-ticaret hizmeti
Murat GÜLDEREN

Elektronik Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) emekliler ve ev kadınları için ücretiz e-ticaret paketi geliştirdiklerini duyurdu. EDER Başkanı Süleyman Zafer Kuzucu "Bu paket sayesinde emeklilerimiz ve ev kadınlarımız hem kendi ürettiklerini hem de toptancılardan satın aldıkları ürünleri Türkiye ve dünya pazarlarına rahatlıkla satabilecekler. Dijital yatırım tamamen bizden" dedi.
 

PİYASADA 10 BİN LİRA 


Hazırlanan yeni E-ticaret paketinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğunu ifade eden Süleyman Zafer Kuzucu şu bilgileri verdi: "Paketin içinde 5000 lira değerinde e-ticaret yazılımı, 100 dolarlık kurulum işlemi, özel temalar, güvenlik sertifikası, banka bağlantısı, posta çeki, seo hizmeti (arama motorlarında üst sıralarda yer alma), kargo bağlantısı, internet reklam çeki ve 1000 lira değerinde destek hizmeti var."
 

40 KEZ EKSTRA HİZMET


E-ticaret konusunda karşılaşılan sorunların giderilmesi için ise normalde 25 lira olan hizmet bedeline emekliler ve ev kadınları için ayrıcalık tanıdıklarını da kaydeden Süleyman Zafer Kuzucu şöyle devam etti: "Onlar için 1000 lira sınırı koyduk. Yani tam 40 kez telefondan hizmet alma imkanları var. Ekstra bilgi sahibi olmak isteyenleri de ofimizde eğiteceğiz."
 

BORDRO YETERLİ


Bu hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin emekli maaş bordolarını kendilerine beyan etmeleri gerektiğini ifade eden Süleyman Zafer Kuzucu "Ev kadınları ise çalışmadıklarını belgelemek zorunda. Amacımız emekli ve ev kadınlarının aktif olarak ekonomiye katkı sağlamaları. Bu yolla girişimcilik ekosistemi daha da canlanacak. Yeni nesil yazılımın adı Proemek 2018" dedi. 

 


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