Emekliye ucuz ev!

VADEYİ SEN AYARLA



PEŞİNAT 10 BİN LİRA







ARANAN ŞARTLAR

DAR GELİRLİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

İdil Janet Demiray

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emeklileri konut sahibi yapacak. Evlerin taksidi 185 liradan başlıyor ve 1000 lirayı geçmiyor. Ev fiyatları da 55 bin liradan başlıyor. Yüzde 10 peşinatla 240 ay (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor. Gelir şartı İstanbul’da 3700 lira olarak uygulanıyor.Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Projenin olduğu yerdeki banka şubeleri aracılığıyla teminat yatırılıp sözleşme imzalanabiliyor. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.Daire almak isteyen emekliler Şubat ayı içinde ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı da var.Örneğin; Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 3. Etap 2. Bölge’den alt gelir grubu olarak ev almak isteyenler 1+1 daire almak isterse 83 bin 437 lira ödeyecek. 10 bin lira peşinat veren geri kalan parayı 180 ay (15 yıl vadeyle) ödeyebilecek. Bunun aylık taksidi 408 lira. Eğer 20 bin lira peşin ödenirse, 20 yıla kadar vade ve 264 liradan başlayan taksitle ev alınabilecek.