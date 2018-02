Emekliye yüzde 8 ek ödeme

HEYECANLI BEKLEYİŞ

BAKANLIKLAR KARAR VERECEK

Adem Özdoğan

Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları artan emeklilere ek ödeme yoluyla ekstra zam gündemde. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine her ay maaşlarıyla birlikte ödenen ek ödemenin artırılması beklentisi var. Talep ise halen ek ödemenin yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıkarılması. Emekliler, vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemenin artık düşük kaldığını belirterek, oranın artırılmasını istiyor.Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere net aylıklarının yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Maaşı bin 18 liranın üstünde olan emeklilerde ise ek ödeme aylığın yüzde 4'ü oranında. Ek ödeme her ay net maaşlarla birlikte veriliyor. Emeklilere zam yapıldıkça, ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacağından artıyor. Halen maaşı bin lira olan emekli, 50 lira da ek ödeme alıyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 80 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olan emekliye halen 60 lira ek ödeme verilirken, yüzde 8'lik oran hayata geçerse 120 lira verilmeye başlanacak. Emeklinin eline aylık bin 560 lira yerine bin 620 lira geçecek. Emekli 60 lira ek ödeme zammı almış olacak.Türkiye Emekliler Derneği de ek ödemenin artırılması için çalışma yürütüyor. Derneğin Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Her kesime teşvik uygulanırken, emeklilerin talepleri de dikkate alınmalı" diyor. Gözler, Maliye ve Çalışma Bakanlıkları'nın vereceği karara çevrildi.