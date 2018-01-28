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Emekliye zamlı maaş

Yaklaşık 12 milyon emekli yüzde 5.69 zamlı maaşlarını almaya başladı. SSK ve Bağ-Kur’lular enflasyon kadar zam alırken memur emeklilerine yüzde 4’ün üzerine 1.69 fark ödeniyor

Emekliye zamlı maaş
Yaklaşık 12 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri ile zam oranları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ilk altı ay için yüzde 5.69 oranında artırıldı. Çıplak maaşa yapılan bu zammın ardından ortaya çıkan rakama bir de yüzde 4 ek ödeme (vergi iadesi) eklendi. Böylece bulunan zamlı maaş hesaplara yatmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4 zamları maaşlarında görecek. Ayrıca enflasyon bu oranın üzerinde çıkmasıyla yüzde 1.69 oranında farka da kavuşmuş oldular.


FARKLI ORAN UYGULANDI


SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim kadar oluyor. Yılın ilk 6 ayındaki son endeks (Haziran 2017) 309,78 oldu. Aralık endeksi ise 327,41 olarak gerçekleşti. Aradaki değişim ise yüzde 5.69 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme eklenerek bankaya yatırılıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları yüzde 4'lük zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 1.69'luk artış yapılıyor. Çıkan rakama yüzde 4 zam ekleniyor ve 6 ay alacakları çıplak maaş elde ediliyor.

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