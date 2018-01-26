Emel Müftüoğlu: Bu çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım

NE ÇOK DERDİMİZ VAR DİMİ?

Çiğdem Saltık

soğukta yerde yatan askerlerin fotoğraflarını paylaşıp farkındalık yarattı. Şarkıcı fotoğrafın altına ''Dün gece kombi arızalanmış ev çok soğuktu... Sevgilim bu yatak çok rahatsız değiştirelim mi? Doğru dürüst uyuyamıyoruz... Akşama ne yesek; şöyle deniz kenarı balık mı, et mi? Ay o Zerrin'in dün geceki hali neydi, nasıl rüküş giyinmiş davette… Böyle bir sonradan görmelik görmedim. Her yer indirime girmiş daha fırsat bulup bir çöp alamadım...Ne çok derdimiz var dimi? Bu resmi koydum ki çok sıkıldığımızda bu soğuk taşlara yatan çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım... Allah onları korusun. Hepsi birer kahraman olan bu korkusuz çocuklarımızı biran önce sevdiklerine kavuştursun... '' mesajını yazdı.