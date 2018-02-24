Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

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Elif Bayram

Sevilen isimbugün planlanan konserini iptal etti. Ağır gribal enfeksiyon geçiren sanatçı acil hastaneye kaldırıldı.Yapılan müdahalelerin ardından, istirahat etmesi için evine gönderildi.Bugünplanlanan konser 21 Mart Çarşamba gününe ertelendi.20 Kasım 1945 Sivas doğumluTürk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu. 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir., henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı,teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşiile evlendi, 1975 yılında boşandı. Ancak 1976 yılında yeniden evlendiler. Yine 1979 yılında yeniden boşandılar. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlendi, Eylül 1981 tarihinde boşandı. 4 Haziran 1986 tarihindeile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırdı.