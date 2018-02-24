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Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Emel Sayın sevenlerini korkuttu...

24 Şubat 2018, Cumartesi 16:12
Emel Sayın hastaneye kaldırıldı
Sevilen isim Emel Sayın bugün planlanan konserini iptal etti. Ağır gribal enfeksiyon geçiren sanatçı acil hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelerin ardından Emel Sayın, istirahat etmesi için evine gönderildi.


KONSERİ ERTELENDİ


Bugün Tim Show Center’da planlanan konser 21 Mart Çarşamba gününe ertelendi.


 

EMEL SAYIN KİMDİR?


20 Kasım 1945 Sivas doğumlu Emel Sayın Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu. 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.



1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlendi, 1975 yılında boşandı. Ancak 1976 yılında yeniden evlendiler. Yine 1979 yılında yeniden boşandılar. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlendi, Eylül 1981 tarihinde boşandı. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırdı.

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