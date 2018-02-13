Emel Sayın, Mavi Boncuk filmi ile yeniden gündemde (Emel Sayın kimdir?)

Emel Sayın



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İdil Janet Demiray

1975'te vizyona giren Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği ve aynı zamandaveile birlikte senaryosunu yazdığı, Başrollerindeve'ın gibi yıldızların oynadığıfilmi dün ekrandaydı.Sosyal medyada gecenin en çok konuşalan konularından biri'ın o dönemki güzelliği oldu.20 Kasım 1945 Sivas doğumlu Emel Sayın Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu. 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmışlar ancak 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 yılında yeniden boşanmışlardır. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır.