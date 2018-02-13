Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Emel Sayın, Mavi Boncuk filmi ile yeniden gündemde (Emel Sayın kimdir?)

1975 yapımı Mavi Boncuk filminin dün gece televizyonda yayınlaması ile birlikte Emel Sayın'ın o dönemki güzelliği sosyal medyada olay oldu

13 Şubat 2018, Salı 07:26
Emel Sayın, Mavi Boncuk filmi ile yeniden gündemde (Emel Sayın kimdir?)
1975'te vizyona giren Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği ve aynı zamanda Zeki Alasya ve Sadık Şendil ile birlikte senaryosunu yazdığı, Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit ve Perran Kutman'ın gibi yıldızların oynadığı Mavi Boncuk filmi dün ekrandaydı.

Sosyal medyada gecenin en çok konuşalan konularından biri Emel Sayın'ın o dönemki güzelliği oldu. 


EMEL SAYIN KİMDİR?


20 Kasım 1945 Sivas doğumlu Emel Sayın Türk ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu. 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.



1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmışlar ancak 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 yılında yeniden boşanmışlardır. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır.

Emel Sayın: Şartlar elvermediEmel Sayın: Şartlar elvermedi
Komşuları Emel Sayın'ı ağlattıKomşuları Emel Sayın'ı ağlattı
Emel Sayın'dan 72 yaş pozu!Emel Sayın'dan 72 yaş pozu!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nil Burak'tan Sıla'ya: Şarkımı mahvetti

Nil Burak'tan Sıla'ya: Şarkımı mahvetti
Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık provası

Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık provası
Ayşe Tolga'dan Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler

Ayşe Tolga'dan Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Burak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştı

Burak Deniz ve Büşra Develi önce kavga etti sonra barıştı
Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı

Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı
Selin Demiratar kimdir? (Bir Cihan Fatihi dizisi Hatice kimdir?)

Selin Demiratar kimdir? (Bir Cihan Fatihi dizisi Hatice kimdir?)
Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin küsme nedeni belli oldu

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin küsme nedeni belli oldu
Tek çocuk bana göre değil!

Tek çocuk bana göre değil!
Deliha 2'nin efsaneleşen cücük hareketi kliplendi

Deliha 2'nin efsaneleşen cücük hareketi kliplendi
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)
Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini Seda Sayan canlı yayında açıkladı

Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetini Seda Sayan canlı yayında açıkladı