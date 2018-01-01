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Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum

Emel Sayın, efsane oyuncu Tarık Akan ile 1970’lerde 4 yıl süren aşk yaşamıştı. Şimdi ise bu aşkı anlatan bir kitap yazıyor

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:44
Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum
Yeni yılda yeniden doğmuş gibi heyecanlandığını belirten Emel Sayın, geçen yıl hayatını kaybeden Tarık Akan'a olan aşkını yineledi.


"BAZI ŞEYLER KİTABA KALSIN"


Emel Sayın, "Tarık Akan'la o dönem evlenmeyi düşünmediniz mi?" sorusuna, gülerek, "Karıştırmayın şimdi orayı. Hayatımı yazıyorum. Tarık ile ilişkimizi, bazı sırlarımızı da kaleme alacağım. iyi ki aşık olmuşum. bana çok şey
öğretti. çok özel bir insandı. Unutmak mümkün değil. Yazmaya başladım şimdi burada hepsini anlatırsam olmaz. Bazı şeyler kitaba kalsın" cevabını verdi.

72 yaşındaki Emel Sayın, müzikal projesi ve müzik programı teklifi aldığını ve bunları değerlendireceğini sözlerine ekledi.



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