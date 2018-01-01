Emel Sayın: Tarık Akan'a iyi ki aşık olmuşum



"BAZI ŞEYLER KİTABA KALSIN"

Komşuları Emel Sayın'ı ağlattı

Emel Sayın'dan çok özel Tarık Akan açıklamaları

Tarık Akan'ın torunu dünyaya geldi

Elif Bayram

Yeni yılda yeniden doğmuş gibi heyecanlandığını belirtengeçen yıl hayatını kaybeden Tarık Akan'a olan aşkını yineledi.Emel Sayın, "'la o dönem evlenmeyi düşünmediniz mi?" sorusuna, gülerek, "Karıştırmayın şimdi orayı. Hayatımı yazıyorum. Tarık ile ilişkimizi, bazı sırlarımızı da kaleme alacağım. iyi ki aşık olmuşum. bana çok şeyöğretti. çok özel bir insandı. Unutmak mümkün değil. Yazmaya başladım şimdi burada hepsini anlatırsam olmaz. Bazı şeyler kitaba kalsın" cevabını verdi.72 yaşındaki, müzikal projesi ve müzik programı teklifi aldığını ve bunları değerlendireceğini sözlerine ekledi.