Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Emenike'den Galatasaray'a teşekkür!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'a Eboue'nin durumundan ötürü yardım edeceği haberlerinden dolayı teşekkür etti. 

Emenike'den Galatasaray'a teşekkür!
Emmanuel Eboue, son haftalarda gündeme şu anki hayatıyla gündem oldu. Eboue, yaptığı açıklamayla intiharın eşiğinde olduğunu, durumunun kötü olduğunu ve ailesinin kendisini terk ettiğini söylemişti. 

Bu durum sonrasında ise Galatasaray'ın, Fildişili yıldıza altyapıda bir görev vereceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. 

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu sıralarda Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Eboue'ye yardımcı olacağı haberleri üzerine, Sarı-Kırmızılı kulübe instagram hesabından bir açıklamayla teşekkür etti. 



Emenike, Eboue'yle ikili mücadele yaptığı bir poziyonda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, altına şu notu düştü: 

Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol.
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!
Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı

Rıdvan Dilmen, Arda'nın ne yapacağını açıkladı
Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler

Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler