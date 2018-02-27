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Emenike İspanya'yı karıştırdı!

Las Palmas, ara transfer döneminde kiraladığı Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a geri göndermeye çalışıyor.

Emenike İspanya'yı karıştırdı!
La Liga ekiplerinden Las Palmas, ara transfer döneminde Olympiakos'tan yarım sezonluğuna kiraladığı Emmanuel Emenike'yi Yunan ekibine geri göndermenin yollarını arıyor.

Goal.com'da yer alan haberde Emenike'nin transferinden hemen sonra sağ dizinde oluşan sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemediği, son haftalarda ise yaptığı kuvvetlendirme çalışmalarına rağmen fazla kilolarından kurtulamadığı ve fiziksel olarak halen takımla birlikte çalışabilecek düzeye erişemediği kaydedildi.
 

YUNAN EKİBİ DE İSTEMİYOR


Las Palmas yönetimi ise teknik heyetin de tavsiyesiyle Nijeryalı oyuncuyu Olympiakos'a geri göndermek için harekete geçti.

Haberde Las Palmas'ın Emenike'nin sakatlığı nedeniyle sözleşmesini geçersiz hale getirmeye çalıştığı, ancak Olympiakos cephesinin ise oyuncunun sakatlığının transferden sonra oluşması nedeniyle bunu kabul etmeye yanaşmadığı belirtildi.

Las Palmas ile henüz resmi bir maça çıkamayan 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den transfer olduğu Olympakos'ta ise sezonun ilk yarısında 4'ü ilk 11'de olmak üzere 9 resmi maçta forma giyebilmişti.


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