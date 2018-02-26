Emenike Las Palmas'ta da tutunamadı



EMENIKE'Yİ OLYMPIAKOS'A GÖNDERMEK İSTİYOR



İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Emenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözler

Haber Merkezi

'tan kiralanan ancak henüz Las Palmas'ta forma giyemeyen Emenike'nin sağ dizindeki sorunun büyümesi nedeniyle, İspanyol temsilcisi Nijeryalı oyuncuyu sezon bitmeden takımdan göndermek istiyor.Kondisyan eksiği ve fazla kiloları olan Emenike'nin iyileşmesinden umudu kesen, sözleşmedeki asgari şartları sağlayıp, daha fazla maddi zarara girmeden Nijeryalı oyuncuyu Olympiakos'a göndermek istiyor.İspanyol basınında yer alan haberde, henüz takımla çalışmaya bile uygun olmayan Emenike ile Las Palmas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. İki tarafın anlaşması halinde Las Palmas ile Emenike arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek.Emenike, henüz Las Palmas forması giymezken, bu sezon Olympiakos formasıyla da sadece 10 maçta görev yapabilmişti.Nijeryalı yıldız oyuncu Las Palmas ile anlaştığında iddialı açıklamalarda bulunmuştu.Emenike o dönem,ifadelerini kullanmıştı.