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Emenike Las Palmas'ta da tutunamadı

La Liga ekiplerinden Las Palmas, devre arası transfer döneminde Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emmanuel Emenike ile yollarını ayırmaya çalışıyor

Emenike Las Palmas'ta da tutunamadı
Olympiakos'tan kiralanan ancak henüz Las Palmas'ta forma giyemeyen Emenike'nin sağ dizindeki sorunun büyümesi nedeniyle, İspanyol temsilcisi Nijeryalı oyuncuyu sezon bitmeden takımdan göndermek istiyor.


EMENIKE'Yİ OLYMPIAKOS'A GÖNDERMEK İSTİYOR


Kondisyan eksiği ve fazla kiloları olan Emenike'nin iyileşmesinden umudu kesen Las Palmas, sözleşmedeki asgari şartları sağlayıp, daha fazla maddi zarara girmeden Nijeryalı oyuncuyu Olympiakos'a göndermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, henüz takımla çalışmaya bile uygun olmayan Emenike ile Las Palmas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. İki tarafın anlaşması halinde Las Palmas ile Emenike arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek.

Emenike, henüz Las Palmas forması giymezken, bu sezon Olympiakos formasıyla da sadece 10 maçta görev yapabilmişti.


İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU


Nijeryalı yıldız oyuncu Las Palmas ile anlaştığında iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Emenike o dönem, 'Las Palmas'a transfer olduğum için çok mutluyum. Takım iyi bir pozisyonda değil, bunu değiştirmek için her şeyi yapacağım. Takımın iyi durumda olmadığını biliyorum ancak takımla birlikte bu durumu değiştirmek istiyorum. Milli takıma uzun zamandır katılamadım. Şu an tek düşündüğü takımıma yardım etmek' ifadelerini kullanmıştı.

Emenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözlerEmenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözler


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