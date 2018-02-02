Emenike Las Palmas'ta! İşte ilk sözler



'ATABİLDİĞİM KADAR ATACAĞIM'

Haber Merkezi

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Nijeryalı golcü sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemediğini söylerken, 'Ama şu anda kendimi iyi hissediyorum. La Liga'da beklentiler çok yüksek. Fakat ben kendime güveniyorum ve Las Palmas için en iyisini yapmak istiyorum' ifadelerini kullandı.Genelde forvet bölgesinde oynadığını söyleyen Emenike, "Takımın ihtiyaçlarına göre başka bölgelerde de oynayabilirim. Goller gelecektir. Şu anda bir rakam vermek istemiyorum. Atabildiğim kadar atacağım" dedi.Bu sezon başında Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı, beklenen performansı gösterememiş ve sezon sonuna kadar Las Palmas'a kiralanmıştı.