Emina eve dönmek istemiyor



MAL VARLIĞI PAYLAŞIMI

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar

Elif Bayram

Boşanma yoluna gidençifti, yeni hayatları için planlar yapmaya başladı! Akşam Life'ın haberine göre; Çiftin ayrılığı bir nevi kâğıt üzerinde olacak!Sandal çifti, eğitimleri İstanbul’da devam eden çocuklarn boşanma sürecinden etkilenmemesi için yaşamlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı. Buna göre Sırbistan’da bir pop yıldızı olan Emina, İstanbul’da yeni bir eve çıkacak.Boşanma nedenlerimüsrif harcamaları olduğu konuşulan çiftin evlilikleri boyunca elde ettikleri mal varlıkları da boşanma protokülüne göre aralarında paylaşılacak. 2010 yılında 1.5 milyon dolara aldıkları Çubuklu Vadi Konakları’ndaki villalarında oturan çiftin Göcek’te 700 bin euro değerinde yazlık evleri ve 2 milyon euro değerinde yatları var.