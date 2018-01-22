Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

POSTA/HAKAN KIRARSLAN
Mustafa Sandal,
eski basketbolcu Mirsad Türkcan’ın
kardeşi Emina Jahovic ile 2008’de nikah masasına oturmuştu. İki oğlu olan çiftin arası geçen Kasım’da bozuldu.
Emina Sandal
önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Özel hayatına dair “Evet sorunlarımız var. Zor bir dönemden geçiyoruz” itirafında bulundu.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)
Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı
Mustafa Sandal
ÇOCUKLARLA TATİL
ise aynı akşam stüdyodan çıkarken görüntülendi. Yeni albüm hazırlığına başlayan Mustafa Sandal
“Boşanma davası açıldı mı?” sorusuna yanıt vermedi ama çevresine gülücükler saçtı. Mustafa Sandal oğulları Yaman ve Yavuz
ile Uludağ’a gidecek. Emina Sandal,
bu tatilde çocuklarının ve eşinin yanında olmayacak.
Öte yandan morali bir hayli bozuk olan Emina Sandal, önceki gece Etiler’deki Fenix Restaurant
’daydı. Mekanda karşılaştığı Demet Şener
ile ayaküstü sohbet etti. Demet Şener
de 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay
’dan boşanmasını kutluyordu.
İddiaya göre; Emina Sandal
’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.
Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı
ELMACIK KEMİKLERE VE DUDAKLARA DOLGU
Bu arada Emina Sandal'ın elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.
Magazin dünyasında dolaşan bir dedikoduya göre; 2 ay önce evden ayrılan Mustafa Sandal’ın hayatında biri var.
Elif Bayram