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Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Emina Sandal’ın evliliği sallantıda. Çiftin yakınları “Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi” yorumunu yapıyor

22 Ocak 2018, Pazartesi 07:44
Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli
POSTA/HAKAN KIRARSLAN 

Mustafa Sandal, eski basketbolcu Mirsad Türkcan’ın kardeşi Emina Jahovic ile 2008’de nikah masasına oturmuştu. İki oğlu olan çiftin arası geçen Kasım’da bozuldu.

Emina Sandal önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Özel hayatına dair “Evet sorunlarımız var. Zor bir dönemden geçiyoruz” itirafında bulundu.


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ÇOCUKLARLA TATİL


Mustafa Sandal ise aynı akşam stüdyodan çıkarken görüntülendi. Yeni albüm hazırlığına başlayan Mustafa Sandal “Boşanma davası açıldı mı?” sorusuna yanıt vermedi ama çevresine gülücükler saçtı. Mustafa Sandal oğulları Yaman ve Yavuz ile Uludağ’a gidecek. Emina Sandal, bu tatilde çocuklarının ve eşinin yanında olmayacak.

Öte yandan morali bir hayli bozuk olan Emina Sandal, önceki gece Etiler’deki Fenix Restaurant’daydı. Mekanda karşılaştığı Demet Şener ile ayaküstü sohbet etti. Demet Şener de 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan boşanmasını kutluyordu.



İddiaya göre; Emina Sandal’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.



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ELMACIK KEMİKLERE VE DUDAKLARA DOLGU


Bu arada Emina Sandal'ın elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.

Magazin dünyasında dolaşan bir dedikoduya göre; 2 ay önce evden ayrılan Mustafa Sandal’ın hayatında biri var.

 


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