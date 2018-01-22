Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

POSTA/HAKAN KIRARSLAN

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı



ÇOCUKLARLA TATİL

Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı

ELMACIK KEMİKLERE VE DUDAKLARA DOLGU

Elif Bayram

eski basketbolcukardeşi Emina Jahovic ile 2008’de nikah masasına oturmuştu. İki oğlu olan çiftin arası geçen Kasım’da bozuldu.önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Özel hayatına dair “Evet sorunlarımız var. Zor bir dönemden geçiyoruz” itirafında bulundu.ise aynı akşam stüdyodan çıkarken görüntülendi. Yeni albüm hazırlığına başlayan“Boşanma davası açıldı mı?” sorusuna yanıt vermedi ama çevresine gülücükler saçtı. Mustafa Sandal oğullarıile Uludağ’a gidecek.bu tatilde çocuklarının ve eşinin yanında olmayacak.Öte yandan morali bir hayli bozuk olan Emina Sandal, önceki gece Etiler’deki’daydı. Mekanda karşılaştığıile ayaküstü sohbet etti.de 11 yıllık eşi’dan boşanmasını kutluyordu.İddiaya göre;’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.Bu arada Emina Sandal'ın elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.