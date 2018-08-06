Emina Jahovic-Mustafa Sandal ayrılığına ihanet mi neden oldu?

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Mustafa Sandal ile Sırp asıllı eşi Emina Jahovic , 10 yıllık evliliklerini 6 Haziran'da sona erdirdiler.

Mahkemeye gidip anlaşmalı boşandılar. Oğulları Yaman ve Yavuz'un velayetleri annede kaldı.

Anlaşmalı boşanmada Emina Jahovic'in epey yüklü bir mal varlığı aldığı yazıldı, çizildi. Ama konumuz bu değil.

Boşanmadan önce yaklaşık 6 ay ayrı evlerde yaşadılar. O dönemde haklarında çok fazla haber çıktı.

Emina Jahovic'in evin dekorasyonu için çok fazla para harcadığı, Mustafa Sandal'ın da bu yüzden ayrılmak istediği söylendi.

Yetmedi, Mustafa'nın, annesi Tülin İleri ile bu harcamalar yüzünden kavga ettiği yazıldı.

Hatta Mustafa'nın çocuklarının Sırpça öğrenmesinden rahatsızlık duyduğu için boşanmayı istediği bile öne sürüldü.

Bir ara da Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'ı aldattığı iddiası ortaya atıldı.

Mustafa Sandal ile Emina Sandal ise ayrılık sebebini "Aşkımız, heyecanımız bitti. Üçüncü kişilerin ayrılmamızla ilgisi yok" diye açıkladı.

GERÇEĞİ ANLATAN SATIRLAR

Emina Jahovic, geçen pazar Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajın satır aralarında çok önemli şeyler söyledi.

Şimdi röportajın o bölümlerini okuyalım:

* 10 yıllık evliliğinizi bir süre önce sonlandırdınız. Neydi yolunda gitmeyen?

- Kalbimde büyük bir aşkla, evliliğimin ömür boyu sürmesi arzusuyla evlendim. Ama ne yazık ki, bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım. Sadece hassas ve kırılgan biri olarak bazı şeylerin üstesinden gelemedim.

* "Boşanmak aslında birlikte yaptığın her şeyin ölümü" demişsiniz. Geçmişe dair her şey sizin için öldü mü?

- Mustafa ile sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm hayatım maalesef söndü ama birlikte yaşadıklarımız hiç bir zaman unutulmayacak. Birlikte iki güzel çocuk büyütüyoruz, evliliğimizden sadece güzel anları hatırlamaya çalışacağım.

* Aşk sizin için ne demek?

- Sadakat, samimiyet ve güven.

* Bundan sonra hayatınıza girecek bir erkekte aradığınız özellikler neler olur?

- Onun da sevgi hakkında benim gibi düşünmesi gerekiyor; sadakat, samimiyet ve güven.

SADAKAT VURGUSU

Emina Jahovic, "Ömür boyu sürmesi için evlendim. Ama bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım" diyor.

Nikah masasında tek söz verilir: "Sana evliliğimiz boyunca sadık kalacağım... İyi günde, kötü günde yanında olacağım..."

Emina Jahovic'in sözünü "Ben sözümü tuttum ama tutmayan var" şeklinde algılıyorum ben.

Neden öyle algılıyorum? Çünkü hemen arkasından "Aşk sizin için ne demek?" sorusuna "Sadakat, samimiyet ve güven" diye cevap veriyor.

Bir sonraki soruda da hayatına girecek erkekte yine samimiyet, sadakat ve güven aradığını söylüyor.

Emina Jahovic, evliliğinde sadakat, samimiyet ve güven konusunda problem yaşadığını çok açık bir şekilde dile getiriyor aslında.

GÖCEK DEDİKODULARI

Peki gerçekten Mustafa Sandal, eşini aldatmış olabilir mi?

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evliyken yaz aylarını çocuklarıyla birlikte Göcek'teki villalarında geçirirdi. Hatta tekneleri de Göcek'te demirli olurdu (Şu anda bu tekneyi sırayla kullanıyorlar).

Ayrılık dedikoduları ilk ortaya atıldığında Göcek'te yaşayan bazı dostlarımdan ilginç bilgiler gelmişti bana.

Emina Sandal'ın çok mutsuz olduğunu, çiftin mutlaka ayrılacağını söylüyorlardı.

"Neden?" diye sorduğumda da "Mustafa Sandal'ın eşini aldattığını neredeyse bütün Göcek biliyor. Hatta Göcek'teki evlerinde bile aldatma olayı yaşanmış" dediler.

Emina Jahovic'in Hakan Gence'ye verdiği röportajda söyledikleri ile, benim Göcek'teki dostlarımın sözleri birbiriyle örtüşüyor.

Anlaşılan önümüzdeki günlerde bu evlilikle ilgili ihanet iddiaları daha çok gündeme gelecek.





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