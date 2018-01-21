Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı

Ali KESER/POSTA

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

İŞTE SON DEDİKODU!

Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı

Magazin dünyasında dolaşan bir dedikoduya göre; 2 ay önce evden ayrılan Mustafa Sandal’ın hayatında biri var.

Çiğdem Saltık

ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi’ın evliliği sallantıda. Çiftin yakınları “Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi” yorumunu yapıyor.Hayli üzgün ve moralsiz olanSırp arkadaşları ile önceki gece Etiler’deki’daydı. Mekanda karşılaştığıile ayaküstü sohbet etti.de 11 yıllık eşi’dan boşanmasını kutluyordu.İddiaya göre;’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.çıkışta “Boşanma protokolü imzaladığınız doğru mu?” şeklindeki soruya “Evime gitmek istiyorum, başka hiçbir şey konuşmayacağım” diye cevap verdi.Bu arada elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.