Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı

Ali KESER/POSTA
Mustafa Sandal
ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Emina Sandal
’ın evliliği sallantıda. Çiftin yakınları “Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi” yorumunu yapıyor.
Hayli üzgün ve moralsiz olan Emina Sandal
Sırp arkadaşları ile önceki gece Etiler’deki Fenix Restaurant
’daydı. Mekanda karşılaştığı Demet Şener
ile ayaküstü sohbet etti.
Demet Şener
de 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay
’dan boşanmasını kutluyordu.
İddiaya göre; Emina Sandal
’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)
İŞTE SON DEDİKODU!
Emina Sandal
çıkışta “Boşanma protokolü imzaladığınız doğru mu?” şeklindeki soruya “Evime gitmek istiyorum, başka hiçbir şey konuşmayacağım” diye cevap verdi.
Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı
Bu arada elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.
Magazin dünyasında dolaşan bir dedikoduya göre; 2 ay önce evden ayrılan Mustafa Sandal’ın hayatında biri var.
Çiğdem Saltık