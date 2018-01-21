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Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı

Mustafa Sandal'dan boşanma hazırlıkları yapan Emina Sandal, Etiler'deki Fenix Restaurant'da karşılaştığı Demet Şener'den akıl aldı 

Emina Sandal 3 gün önce boşanan Demet Şener'den akıl aldı
Ali KESER/POSTA

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Emina Sandal’ın evliliği sallantıda.  Çiftin yakınları “Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi” yorumunu yapıyor.

Hayli üzgün ve moralsiz olan Emina Sandal Sırp arkadaşları ile önceki gece Etiler’deki Fenix Restaurant’daydı. Mekanda karşılaştığı Demet Şener ile ayaküstü sohbet etti.



Demet Şener de 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan boşanmasını kutluyordu.

İddiaya göre; Emina Sandal’a “Her şey olacağına varır. Bu süreçte sakin durmaya bak” dedi.

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İŞTE SON DEDİKODU!

Emina Sandal çıkışta “Boşanma protokolü imzaladığınız doğru mu?” şeklindeki soruya “Evime gitmek istiyorum, başka hiçbir şey konuşmayacağım” diye cevap verdi.

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Bu arada elmacık kemiklerine ve dudaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekti.

Magazin dünyasında dolaşan bir dedikoduya göre; 2 ay önce evden ayrılan Mustafa Sandal’ın hayatında biri var.

 


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