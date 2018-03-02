Emina Sandal'a eski aşktan mesaj

POSTA /MÜGE DAĞISTANLI
Mustafa Sandal’ın 10 yıllık eşi, Boşnak kökenli şarkıcı Emina Sandal’dan
boşanması Sırp magazin basınında şöyle yer almıştı: “Emina eski sevgilisi Marko Miskovic’e
dönüyor.”
Emina Sırp basınında çıkan haberlerden sonra “Marko’yu
11 yıldır görmüyorum” demişti. Mustafa Sandal da boşanmalarına ihanetin neden olmadığını açıklamıştı.
'BİZİ BABAM AYIRDI AMA SEN BENİM KADERİMSİN'
Bu kez Sırp Dergisi ‘Alo!’
ayrılık hakkında yeni bir iddia ortaya attı.
‘Alo!’ adlı magazin dergisi, Marko Miskovic’in
babasının Emina’yı istemediğini, çiftin aile baskısı yüzünden ayrıldığını yazdı. Haberdeki şu detaylar da dikkat çekti: “Marko, Emina’ya ‘Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin. Yeniden denemeliyiz’ diye mesaj attı. Emina Sandal da
eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor.”
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Elif Bayram