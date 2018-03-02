Emina Sandal'a eski aşktan mesaj

POSTA /MÜGE DAĞISTANLI



'BİZİ BABAM AYIRDI AMA SEN BENİM KADERİMSİN'

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Elif Bayram

Mustafa Sandal’ın 10 yıllık eşi, Boşnak kökenli şarkıcıboşanması Sırp magazin basınında şöyle yer almıştı: “Emina eski sevgilisidönüyor.”Emina Sırp basınında çıkan haberlerden sonra “11 yıldır görmüyorum” demişti. Mustafa Sandal da boşanmalarına ihanetin neden olmadığını açıklamıştı.Bu kez Sırp Dergisiayrılık hakkında yeni bir iddia ortaya attı.‘Alo!’ adlı magazin dergisi,babasının Emina’yı istemediğini, çiftin aile baskısı yüzünden ayrıldığını yazdı. Haberdeki şu detaylar da dikkat çekti: “Marko, Emina’ya ‘Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin. Yeniden denemeliyiz’ diye mesaj attı.eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor.”