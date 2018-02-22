Emina Sandal aşka yeşil ışık yaktı!

Mustafa Sandal'l
a 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan Emina Sandal
, önceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Emina Sandal, kahvesindeki 'kalp'
şeklini "Bu gerçek mi?"
notuyla paylaştı.
BEYKOZ'DAKİ EV EMİNA'NIN OLACAK
Öte yandan Mustafa Sandal ve Emina, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina Sandal yaşamaya devam edecek.
Mustafa Sandal, Beykoz'daki evi Emina Sandal'a bırakacak. Çiftin 2 oğlunun velayeti de annede kalacak.
Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu
Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu
Elif Bayram