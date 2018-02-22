Emina Sandal aşka yeşil ışık yaktı!



BEYKOZ'DAKİ EV EMİNA'NIN OLACAK

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Elif Bayram

a 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan, önceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı.Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Emina Sandal, kahvesindekişeklininotuyla paylaştı.Öte yandan Mustafa Sandal ve Emina, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina Sandal yaşamaya devam edecek.