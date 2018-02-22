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Emina Sandal aşka yeşil ışık yaktı!

Mustafa Sandal’la boşanma kararı alan Emina Sandal, kahvesindeki ‘kalp’ şeklini paylaşıp ‘Yeni aşk’ sinyali verdi

22 Şubat 2018, Perşembe 08:06
Emina Sandal aşka yeşil ışık yaktı!
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan Emina Sandal, önceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Emina Sandal, kahvesindeki 'kalp' şeklini "Bu gerçek mi?" notuyla paylaştı.


BEYKOZ'DAKİ EV EMİNA'NIN OLACAK


Öte yandan Mustafa Sandal ve Emina, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina Sandal yaşamaya devam edecek.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Mustafa Sandal, Beykoz'daki evi Emina Sandal'a bırakacak. Çiftin 2 oğlunun velayeti de annede kalacak.




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