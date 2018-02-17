Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

İDAM EDİLMESİNİ İSTEMEDİ

"TECAVÜZCÜ, ACIYI YAŞAYAN AİLEYE TESLİM EDİLSİN"

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Elif Bayram

Geçen günlerde eşiboşanacağını açıklayansosyal medya hesabından çocuk istismarcılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.Çocuk istismarıyla ilgili açılan 'başlığı altında birleşen ünlü isimler, yaşananlarla ilgili yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet ederken pek çok isim de bunu yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Büyük bir çoğunluk çocuklara tecavüz edenlerin idam edilmesi gerektiğini savunurken,çocuk tecavüzcüleriyle ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulundu.Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunanpaylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.