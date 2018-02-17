Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Eşi Mustafa Sandal'dan boşanacağını açıklayan Emina Sandal, çocuk istismarcılarına verilmesi gereken ceza hakkında bir öneride bulundu. Emina Sandal'ın bu önerisi sosyal medyada çok sayıda destek aldı

17 Şubat 2018, Cumartesi 16:30
Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu
Geçen günlerde eşi Mustafa Sandal'dan boşanacağını açıklayan Emina Sandal, sosyal medya hesabından çocuk istismarcılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

İDAM EDİLMESİNİ İSTEMEDİ

Çocuk istismarıyla ilgili açılan 'Çocuk susar sen susma' başlığı altında birleşen ünlü isimler, yaşananlarla ilgili yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet ederken pek çok isim de bunu yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Büyük bir çoğunluk çocuklara tecavüz edenlerin idam edilmesi gerektiğini savunurken, Emina Sandal çocuk tecavüzcüleriyle ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulundu.

"TECAVÜZCÜ, ACIYI YAŞAYAN AİLEYE TESLİM EDİLSİN"

Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan Emina'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Emina Sandal'ın o paylaşımı;



Bergüzar Korel: Çocuğunuza sesini çıkarmayı öğretinBergüzar Korel: Çocuğunuza sesini çıkarmayı öğretin
Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!
Esra Erol canlı yayında isyan ettiEsra Erol canlı yayında isyan etti
Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurduMustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu
Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlarMustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu

Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu
Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı
Josephine Skriver güzelliğinin sırrını verdi

Josephine Skriver güzelliğinin sırrını verdi
Miranda Vee'den Hadidler'in babasına şok suçlama

Miranda Vee'den Hadidler'in babasına şok suçlama

Nesrin Cavadzade 'Men of the Year 2017' gecesine damga vurdu (Nesrin Cavadzade kimdir?)

Nesrin Cavadzade 'Men of the Year 2017' gecesine damga vurdu (Nesrin Cavadzade kimdir?)
Büşra Develi ve Burak Deniz göz kamaştırdı

Büşra Develi ve Burak Deniz göz kamaştırdı
Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak

Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak
Buse Terim doğum için gün sayıyor

Buse Terim doğum için gün sayıyor

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?
Şarkıcı Altay: Sahneye benim yerime başkası çıktı, kimse anlamadı

Şarkıcı Altay: Sahneye benim yerime başkası çıktı, kimse anlamadı
Kırmızı halıda şıklık yarışı

Kırmızı halıda şıklık yarışı