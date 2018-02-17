Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Geçen günlerde eşi Mustafa Sandal'dan
boşanacağını açıklayan Emina Sandal,
sosyal medya hesabından çocuk istismarcılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
İDAM EDİLMESİNİ İSTEMEDİ
Çocuk istismarıyla ilgili açılan 'Çocuk susar sen susma'
başlığı altında birleşen ünlü isimler, yaşananlarla ilgili yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet ederken pek çok isim de bunu yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Büyük bir çoğunluk çocuklara tecavüz edenlerin idam edilmesi gerektiğini savunurken, Emina Sandal
çocuk tecavüzcüleriyle ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulundu.
"TECAVÜZCÜ, ACIYI YAŞAYAN AİLEYE TESLİM EDİLSİN"
Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan Emina'nın
paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte Emina Sandal'ın o paylaşımı;
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Elif Bayram