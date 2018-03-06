Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Emina Sandal’ı koruma kararı

Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti

06 Mart 2018, Salı 08:38
Emina Sandal’ı koruma kararı
Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçen günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Emina Sandal'ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı.

Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.


MAHKEME EMİNA'NIN TALEBİNİ KABUL ETTİ


Mahkeme, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ünlü şarkıcının talebini kabul etti ve kararın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişi ya da kurumların tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi. (Sabah/Dilek Yaman)


Öte yandan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic geçen haftalarda ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

Marko- Jovan Miskovic: Emina'yı 11 yıldır görmüyorum Marko- Jovan Miskovic: Emina'yı 11 yıldır görmüyorum
Emina Sandal'a eski aşktan mesaj Emina Sandal'a eski aşktan mesaj
15 milyonluk villa Emina'ya15 milyonluk villa Emina'ya


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emily Ratajkowski düğün takılarını takipçileriyle paylaştı

Emily Ratajkowski düğün takılarını takipçileriyle paylaştı
Uğur Pektaş, öpüşmeyecekmiş!

Uğur Pektaş, öpüşmeyecekmiş!
İntizar: Arabeskçiyiz diye bizi aşağıladılar

İntizar: Arabeskçiyiz diye bizi aşağıladılar
Özge Ulusoy: Türk erkeğine yaklaşmıyorum

Özge Ulusoy: Türk erkeğine yaklaşmıyorum

Tamer Karadağlı'dan o soruya cevap yok

Tamer Karadağlı'dan o soruya cevap yok

Seren Serengil'den İrem Derici'ye yanıt

Seren Serengil'den İrem Derici'ye yanıt

Hande Ataizi ikinci davayı açtı

Hande Ataizi ikinci davayı açtı
‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ nefes kesecek

‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ nefes kesecek
Ece Seçkin açıkladı: Hizmetçi annesiyle ağlamış

Ece Seçkin açıkladı: Hizmetçi annesiyle ağlamış
Siyah Beyaz Aşk 20. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki)

Siyah Beyaz Aşk 20. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki)
Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)

Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)