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Emina Sandal'ın 36 bin TL’lik kürkü

Mustafa Sandal’dan lüks harcamaları nedeniyle boşanacakları konuşulan Emina Sandal, Nişantaşı’ndan kendisine bir kürk mont aldı

29 Aralık 2017, Cuma 10:10
Emina Sandal'ın 36 bin TL’lik kürkü
Emina Sandal önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Emina Sandal girdiği lüks bir mağazadan 36 bin TL'lik kürk aldı. 


GERGİN EMİNA: SIKILDIM SİZDEN


Mağaza çıkışında muhabirleri fark eden ve gergin olduğu gözlenen Emina,  “Sıkıldım sizlerden, ne sizi görmek ne de konuşmak istiyorum!” dedi.

Sıkıldım sizden

Öte yandan dokuz yılı resmi, 14 yıldır birlikte olan ve mutlulukları örnek gösterilen Mustafa- Emina Sandal çifti boşanma aşamasında. Bunun sebebi olarak da Emina Sandal'ın müsrifliği gösteriliyor. 

Ayrıca Emina Sandal Instagram hesabından imalı paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. O paylaşımlardan birinde de; "Hayattaki en büyük hatalarımdan biri insanların onlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerine inanmak oldu." yazıyor.

Emina Sandal'dan imalı paylaşım

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