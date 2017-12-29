Emina Sandal'ın 36 bin TL’lik kürkü



GERGİN EMİNA: SIKILDIM SİZDEN

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanacak mı? (Emina Sandal ilk kez bu kadar net konuştu)

Emina Sandal boşanmaktan vazgeçmiyor

Elif Bayram

Emina Sandal önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Emina Sandal girdiği lüks bir mağazadan 36 bin TL'lik kürk aldı.Mağaza çıkışında muhabirleri fark eden ve gergin olduğu gözlenen Emina, “Sıkıldım sizlerden, ne sizi görmek ne de konuşmak istiyorum!” dedi.Öte yandan dokuz yılı resmi, 14 yıldır birlikte olan ve mutlulukları örnek gösterilençifti boşanma aşamasında. Bunun sebebi olarak da Emina Sandal'ın müsrifliği gösteriliyor.Ayrıca Emina Sandal Instagram hesabından imalı paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. O paylaşımlardan birinde de; "Hayattaki en büyük hatalarımdan biri insanların onlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerine inanmak oldu." yazıyor.