Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

MUSTAFA BEĞENDİ TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

İŞTE EMİNA SANDAL'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesiın evliliği sallantıda. Çiftin yakınları ''Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi'' yorumunu yapıyor.bu sıkıntılı dönemi ülkesinde çıkardığı albümle atlatmaya çalışıyor.Şimdilerde albüm tanıtımı için ülkesinde olanl, burada emlak işleriyle ilgilenen arkadaşı Djura Stanic ile buluştu.Bir araya gelen arkadaşlar çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.bu kareyi ''Arkadaşlar hep beraber daha iyi'' notuyla paylaştı.Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın aynı dönemde albüm çıkarması da bu ayrılık haberlerinin reklam olarak yorumlanmasına neden olmuştu.'nın arkadaşıyla birlikte çektirdiği ve paylaştığı bu fotoğrafı son derece samimi bulan Türk takipçileri ayrılık aşamasında olan bir kadının böylesine samimi pozlar vermesini eleştirirken, ikilinin ellerinin birbirine değdiğini söyleyen çok sayıda yorum yapıldı.Her ne kadar Türk takipçileri,yı bu paylaşımından dolayı yerden yere vursa ve ona çok kızsa da Emina'nın kocasıfotoğrafı beğenmeyi ihmal etmedi.