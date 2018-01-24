YORUMLARI SİLDİLER



'BÖYLE REKLAM ESKİLERDE KALDI'

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Elif Bayram

PopçuSırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllıile Ocak 2008’de evlenmişti. Mustafa Sandal geçen Kasım’da oğullarırağmen evi terk edip Zincirlikuyu Zorlu Center’daki ofisine yerleşti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin boşanacağı iddia ediliyor.“Tatsızlık var, yenmeye çalışıyoruz. Ne olacağı belli değil” şeklinde merak uyandıran açıklamalar yapıyor.bu gerginliği yaşarken bir anda yeni albümünün çıkış parçasıInstagram’dan paylaşıp “Şarkı 24 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda” diye duyurdu! Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal tam bir saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni single’ı ‘Next’in Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı.Ünlü çifte takipçileri şunları yazdı: “Yoksa yeni şarkılarınızın reklamı için ayrılık, boşanma krizi mi uydurdunuz? Böyle reklam eskilerde kaldı.”bu tarzdaki yorumları anında sildi.