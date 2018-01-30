Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

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BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR!

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli

Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

İdil Janet Demiray

(36) ile Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı şarkıcı(36), 13 Ocak 2008’de nikah masasına oturmuştu.Geçen Kasım’da oğulları Yaman (9) ve Yavuz’a (5) rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti. Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria’nın kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu: “Boşanacakları söylentilerine rağmen Emina Jahoviç geçtiğimiz günlerde Londra’da Türk pop yıldızı Mustafa Sandal ile evliliklerinin onuncu yılını kutladı.” Emina Sandal dergiye “2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz” açıklamasını yaptı.