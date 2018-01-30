Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

REKLAM İDDİASI
Mustafa Sandal
(36) ile Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı şarkıcı Emina Jahovic
(36), 13 Ocak 2008’de nikah masasına oturmuştu.
Geçen Kasım’da oğulları Yaman (9) ve Yavuz’a (5) rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti. Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.
Emina Sandal
BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR!
dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria’nın kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu: “Boşanacakları söylentilerine rağmen Emina Jahoviç geçtiğimiz günlerde Londra’da Türk pop yıldızı Mustafa Sandal ile evliliklerinin onuncu yılını kutladı.” Emina Sandal dergiye “2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti
Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor
Emina gergin, Mustafa Sandal neşeli
Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın
İdil Janet Demiray