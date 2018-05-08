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Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol, önceki akşam Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere Seda Sayan, Orhan Gencebay, Erkan Petekkaya, Şafak Sezer, İzzet Yıldızhan, Linet, Gökhan Tepe, Saruhan Hünel, Ece Erken, Fatih Ürek gibi isimler de katıldı

08 Mayıs 2018, Salı 10:01
Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende
Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında sıcak bir diyalog yaşandı.


'ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE ECE'


Ece Erken, Emine Erdoğan'ın kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYMEN'İ SEVDİ


Gecede Ece Erken'in 3 yaşındaki oğlu Eymen de Alişan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, minik Eymen'in başını okşayıp sevdi.


NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN


Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. 



*Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.



Alişan ve Buse Varol evlendi Alişan ve Buse Varol evlendi


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