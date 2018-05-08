Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
arasında sıcak bir diyalog yaşandı.
Ece Erken, Emine Erdoğan'ın
'ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE ECE'
kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYMEN'İ SEVDİ
Gecede Ece Erken'in
3 yaşındaki oğlu Eymen de Alişan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yanına gitti. Erdoğan, minik Eymen'in başını okşayıp sevdi.
NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
çiftin nikah şahidi oldu.
*Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.
Alişan ve Buse Varol evlendi
Elif Bayram