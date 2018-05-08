Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol, önceki akşam Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere Seda Sayan, Orhan Gencebay, Erkan Petekkaya, Şafak Sezer, İzzet Yıldızhan, Linet, Gökhan Tepe, Saruhan Hünel, Ece Erken, Fatih Ürek gibi isimler de katıldı