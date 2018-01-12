15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Emine Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti

Emine Erdoğan, Fransa ziyareti sırasında bir araya geldiği Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti.

12 Ocak 2018, Cuma 12:51
Emine Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti
Emine Erdoğan geçen hafta Fransa'da Brigitte Macron ile görüşmelerine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'taki Fransa ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Elysee Sarayı'nda, Fransız First Lady Brigitte Macron ile bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan'ın Twitter'daki hesabından fotoğraflarını paylaştığı görüşmede, mülteciler ve eğitim konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Okuma yazma oranının düşük olduğu kırılgan gruplar için eğitime desteğin şart olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye'de son hayata geçirilen "Haydi Kızlar Okula", "Ana-kız Okuldayız" gibi eğitim seferberliklerini hatırlattı. Erdoğan, ilerleyen süreçte yapılması planlanan özel eğitim projelerini de anlattı.



Mültecilerin yaşadıkları topluma entegrasyonu konusunda dil öğretiminin önemine işaret eden Erdoğan ve Macron, kendi toplumlarındaki örnekler hakkında konuştu. Görüşmede yaşlanmakta olan nüfus konusu da gündeme geldi.

Emine Erdoğan, sosyal devlet anlayışının önemine inanan Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarını anlattı, yaşlılara hizmet veren huzurevlerine ilişkin belediyecilik örneklerini verdi.

Samimi bir dostluk ortamında gerçekleşen görüşmede ayrıca Rohingyalılar konusu da gündeme geldi. Macron, Emine Erdoğan'a Myanmar'a yaptığı ziyaret nedeniyle takdirlerini sundu.

Emine Erdoğan, Fransa'nın "First Lady"si Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti.
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlattı
Son Dakika...Bakanlıktan Halk Özel Harekatı Derneği'ne (HÖH) inceleme

Son Dakika...Bakanlıktan Halk Özel Harekatı Derneği'ne (HÖH) inceleme
Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
Kastamonu'da kayıp ailenin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Kastamonu'da kayıp ailenin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika: Emniyet'ten Özel Harekat açıklaması (KHK ile statüsü değişen Özel Harekat Dairesi Başkanlığı açıklaması)

Son dakika: Emniyet'ten Özel Harekat açıklaması (KHK ile statüsü değişen Özel Harekat Dairesi Başkanlığı açıklaması)
Son dakika: İstanbul için kar uyarıları devam ediyor! (Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı)

Son dakika: İstanbul için kar uyarıları devam ediyor! (Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı)
HDP'li Selahattin Demirtaş'tan flaş açıklama!

HDP'li Selahattin Demirtaş'tan flaş açıklama!
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı

Son dakika! Türkiye'den misilleme: Amerika'ya seyahat uyarısı yapıldı
Son Dakika...Silopi'de feci kaza: 9 ölü

Son Dakika...Silopi'de feci kaza: 9 ölü