Emine Erdoğan Güney Afrika'da yavru aslanları sevdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaştı

28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:35 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:35
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Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg’daki Aslan Park’ta çekilen fotoğrafları paylaştı.

Emine Erdoğan, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitmişken Aslan Park’ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik" ifadesini kullandı.

AA


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