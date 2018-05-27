Emine Erdoğan: Türkiye, dünya mazlumları için de umut

Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 6. Geleneksel Üye İftarı programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, ramazanın bağışlanmaya vesile, ruhun ve bedenin arınmasına fırsat olduğunu söyledi.

Bir aylık nefis mücadelesinin, tüm yıla yayılarak hayatın manevi bir disiplin altına almasını temenni eden Erdoğan, "Ramazan, aynı zamanda köklü bir geleneği, zengin bir kültürü bize yeniden hatırlatan iklimdir." ifadesini kullandı.

'YENİ UFUKLAR AÇTI'

Erdoğan, KADEM'in kadınların güçlendirilmesi için nitelikli projeler ürettiğini vurgulayarak, "Geleceğe İşbaşı Projesi" ile kızlara yeni ufuklar açtığını söyledi.

Projenin, sivil toplum-kamu iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu dile getiren Erdoğan, şunlar kaydetti:

"42 evladımız, bilişim teknolojileri, tıbbi sekreterlik, muhasebe gibi alanlarda iş sahibi oldu. Bu somut çıktı, projenin geleceği adına da umut vadetmektedir. Bu vesileyle projeye katkı veren tüm kurum ve kuruluşları, sponsorları tebrik ediyorum. Bu projenin KADEM'in tüm temsilciliklerinde de aktif şekilde uygulanmasını, diğer STK'lara örnek olmasını diliyorum.

'KADINLARIMIZ ÇOK DAHA İYİ DURUMDALAR'

Gençlerimizi, özellikle de kız evlatlarımızı güçlendirerek hayata hazırlamak, geleceği inşa etmektir. Kadınları güçlü bir toplum sağlamalıyız çünkü cinsiyet adaletinin yerleştiği bir toplumda adaletin tüm kazanımları mevcuttur. Çok şükür bu konuda ülkemizde gelişmekte olan bir farkındalık var. Kadınlarımız tüm alanlarda 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdalar. Hükümetimizin vaadi 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'lere çıkarmaktır. Bu toplumsal hayata, siyasete iş dünyasına kadın duyarlılığının, zekasının, sezgisinin taşınması demektir."

Emine Erdoğan, dünyanın kadınların muktedir yüreğine ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, siyasi ve ekonomik mücadelelerin yeryüzünü bir ateş topuna çevirdiğini anlattı.

'VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İç savaşların, işgallerin, katliamların ruhların üzerinde ağır bir stres oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir. Kadının ve erkeğin birbirini tamamladığı, aklın ruhla buluştuğu, teorinin pratikle bütünleştiği bir dünya inşa etmek durumundayız. Ne mutlu ki Türkiye bu potansiyele sahip. Toplumumuzda bu yönde büyük bir değişim, farkındalık ve dinamizm var. Biraz daha fazla cesaret, özgüven ve erdemle inşallah yer kürede vicdanın sesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin son 15 yılda birçok alanda kendini aştığının altını çizerek, ülkenin bu süreçte darbelerle de sınandığını vurguladı.

Tarihin kara bir lekesi olan 27 Mayıs'ın yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes'i de rahmetle andığını dile getiren Erdoğan, "Rabbim bu ülkeye bir daha 27 Mayıs'lar, 15 Temmuz'lar yaşatmasın." dedi.

'TÜRKİYE DIŞINDA MAZLUMLARIN SESİNE KULAN VEREN YOK'

Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünya mazlumları için de umut olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya'nın bizlerin merhametine, cesaretine, ferasetine, gücüne ihtiyacı var. Kendilerine ekmek uzatanlara, 'Beni tekrar acıktırmayacak bir ilaç verir misin?' diyen Suriyeli çocukların bize ihtiyacı var. Son nefesini 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim.' diyerek veren Gazzeli çocukların üzerimizde hakkı var. Şu basit gerçeği unutmayalım; tüm dünya zulümlere seyirci. Türkiye dışında mazlumların sesine kulak veren yok. İslam dünyasının bu büyük sorunlarına baktığımızda 'Müslümanlar neden birlik olamıyor?' diye hayıflanıyoruz. Emin olun biz külliyen birleşirsek, tek vücut olursak, İslam dünyasının da birleşme umudu artar. Birlikte yapabileceğimizi düşündüğümüz şeyler, yek vücut olmanın bir adım ötesinde, yeter ki farklılıklarımızı zenginlik sayıp birleşerek bölgemizde güçlü bir rol model olalım. Yeter ki yaptığımız işe aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi katalım."

Erdoğan, programa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Geleceğe İşbaşı Proje'sinden mezun olan gençlerle fotoğraf çektirdi.

AA