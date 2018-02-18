Emir Aydemir kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Amsterdam uçağında

Büşra Kamış

ve? Sorularının cevapları için detaylar haberimizde yer buluyor. Aydemir, Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olan iş adamı Emir Aydemir son dönemde oyuncu Merve Boluğur ile birlikteliğiyle gündeme gelmiştir. İş hayatını Michelin Marka Müdürü ayrıca Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama Müdürü olarak sürdürmektedir.Merve Boluğur arkadaşlarına yeni ilişkisi hakkında şunları söylemiş: "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz." Bu arada Merve Boluğur'un, Instagram sayfasına koyup altına İngilizce 'Love it' (Bunu sevdim) yazdığı çiçekler de Emir Aydemir'den gelmiş. Oyuncunun son zamanlardaki seksi imaj değişikliği de mutluluğunun belirtisiymiş.Herkesin hayranlıkla baktığı Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur aşkı bitti ve. İki ünlü çift aşkı başka isimlerde buldu. Boluğur işadamı Emir Aydemir ile birlikteyken Murat Dalkılıç'ta son olarak Siyah İnci dizisiyle karşımıza çıkan Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başladı.Hande Erçel'in dizisinin bitmesinin hemen ardından tatile çıkan çift, Amsterdam uçağında böyle görüntülendiHande Erçel'in rol aldığı "Siyah İnci" isimli dizi bu hafta final yaptı. Çift de Amsterdam'a uçtu. Hafta sonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak.Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Amsterdam uçağında böyle görüntülendi.