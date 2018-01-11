Emirgan'da denize düşen adam haykırışları sayesinde kurtuldu

DENİZE DÜŞENİN TUTUNACAĞI HİÇBİR YER YOK



SÜRÜKLENDİĞİ YERDEN, ATILAN SİMİDE ULAŞAMADI

Yusuf Cevahir

Korkunç olay, İstanbul Sarıyer'e bağlı Emirgan sahilinde saat 4.00 sularında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada, denize düşmeyi önleyecek herhangi bir bariyer bulunmadığı için suya düştü. Boğaz7ın buz gibi sularına düşen adamın bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi.Emirgan sahilinin gündüz görünümü... Yolda denize düşmeyi önleyici herhangi bir bariyer bulunmuyor, düşüldüğü zaman da tutacak hiçbir yer yok... Sahil yolunun büyük bölümü bu şekilde...Beton yaya yolu ile deniz yüzeyi arasında epey mesafe bulunduğu ve denize düşüldüğünde tutunacak iskele, merdiven ya da yola asılı can simidi gibi başka hiçbir şey olmadığı için, yolun altındaki boşluğu dolduran karanlık sulara doğru sürüklenen adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı.Uzunca bir süre, sürüklendiği yerden simide ulaşmaya çalışan adam sürekli bağırdı ve büyük korku yaşadı. Atılan simide bir türlü tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.