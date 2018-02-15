Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda



“OVAKÖY İÇİN KARAR AY SONUNDA ALINACAK”

Adem Özdoğan

İkinci el otomobil ticaretinin ardından emlak piyasasına da çekidüzen getirmek için harekete geçildi. Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını cevaplayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el emlak piyasasına ilişkin yönetmelik hazırladıklarını belirtti. Bu alanda ciddi boşluk olduğunu vurgulayan Tüfenkci, özellikle son dönemde yaşanan mağduriyetlerin bu boşluklardan kaynaklandığını kaydetti.Tüfenkci, gerek sektörden gerekse vatandaşlardan konuyla ilgili talepler geldiğini belirttti.“Bu konuda son değerlendirmeleri yaptıktan sonra yönetmelik haline getirip Başbakanlığa göndereceğiz. Emlakçıların mesleki yeterliliği, işletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standart getirilmesi, emlakçı komisyon oranlarının belirlenmesi, ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yaparak inşallah önemli bir boşluğu dolduracağız. Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak.”Ovaköy’de sınır kapısı açılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Tüfenkci, “Şubat sonunda, benim de eşbaşkanlığını yaptığım Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı yapılacak. Ovaköy ele alınıp nihai olarak bir sonuca bağlanacak. En azından orada bir karar alınır ve teknik olarak çalışılır. KEK’in ardından bir toplantı daha yapılacak. Biz istiyoruz ki nisanda protokol imzalanır ve çalışmalar bir an önce başlar. Mayısta Irak’ta seçimler yapılacak” diye konuştu.