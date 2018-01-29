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Emlak yatırımcısı rotayı Kıbrıs’a çevirdi

Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörü canlılık kazandı. Hürriyet Emlak verileri, ilan sayılarında son bir yılda yüzde 63 artış yaşandığını ortaya koydu. Satılık ve kiralık konut fiyat artışı ise son bir yılda ortalama yüzde 50 oldu. Kıbrıs’taki fiyat avantajını değerlendiren Türk yatırımcılar soluğu Kıbrıs’ta alıyor

29 Ocak 2018, Pazartesi 10:45
Emlak yatırımcısı rotayı Kıbrıs’a çevirdi
Hürriyet Emlak verilerine göre Hürriyet Emlak web sitesinde yer alan Kıbrıs ilan sayıları son bir yılda yüzde 63 artış gösterdi. 2017 yılının başında bin 397 ilan yer alırken, yıl sonunda bu sayı 2 bin 284 oldu.

Emlak ilan sayılarının yanı sıra Kıbrıs’ta faaliyet gösteren emlak ofislerinin de sayıları artıyor. Hürriyet Emlak’a kayıtlı emlak ofisi sayısı 34’e yükseldi. Kıbrıs’taki potansiyeli değerlendirmek isteyen emlak ofisleri, işlerini Türkiye’den Kıbrıs’a taşıdı.

TÜRK YATIRIMCILAR KIBRISI CAZİP BULUYOR

Kıbrıs’ta son 3-4 yıldır emlak piyasasında hareketlik yaşanıyor. Kıbrıs’ta fiyatlar hâlâ avantajlı durumda. Türk yatırımcıların yaptıkları yatırımlar son yıllarda yüzde 80-90 seviyelerinde artış gösterdi. Türk yatırımcıların yanı sıra İngilizler ve Ruslar da Kıbrıs’ta yatırım yapmaya devam ediyor. Kıbrıs, gün geçtikçe popülerliğini artırıyor.

60 BİN EURODAN 90 BİN EUROYA ÇIKTI

Satılık konut fiyatlarında son bir yılda ortalama yüzde 50 oranında artış yaşanıyor. Geçenyıl 60 bin euro olan konut, bu yıl 90 bin euroya kadar yükselmiş durumda. Kuzey Kıbrıs’taki fiyatlar ile Güney Kıbrıs’taki fiyatlar arasında uçurum var. Kuzey Kıbrıs’ta satılık konut fiyatları ortalama 65-70 bin euro seviyelerindeyken Güney Kıbrıs’ta bu fiyatın 2 katına ev satın almak mümkün.

Satılık konutların yanı sıra kiralık konutlar da benzer oranlarda artış görülüyor. Kuzey Kıbrıs’ta 2+1 kiralık konutun ortalama fiyatı 500 euroyu bulurken Güney Kıbrıs’ta aynı konut 800 euro ila 1000 euro arasında değişiyor. Özellikle inşaat şirketleri, arazi ve villa satın alıyor. Belirli bölgelerde 2-3 kat sınırı varken belirli bölgelerde bu sınır 5’e kadar çıkıyor.

KIBRIS'TAKİ EMLAK OFİSLERİ KAZANIYOR

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik, Hürriyet Emlak’ın Kıbrıs’taki faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi: “Kıbrıs’ın potansiyeli giderek artıyor. Son yıllarda Kıbrıs’ta gayrimenkul fiyatları, emlak ilan sayıları ve emlak ofisleri sayıları ciddi oranlarda yükseldi. Özellikle son bir yılda satılık ve kiralık konutlara olan talep ve fiyat artışı, satış faaliyetlerimizi Kıbrıs’a yönlendirdi. Aktif olarak faaliyet gösteren Hürriyet Emlak üyesi emlak ofisleri, satışlarını web sitemiz sayesinde 2-3 kat kadar artırabiliyor.”

 


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