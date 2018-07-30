Emma Stone ve Jonah Hill’li Maniac’tan ilk tanıtım

Bu yılın merakla beklenen projelerinden olan Maniac'ın başrollerinde Emma Stone ve Jonah Hill var. Netflix bünyesinde yayınlanacak olan dizi, ters giden akıl almaz bir ilaç deneyinde tanışan iki yabancının öyküsünü anlatıyor.

2014 yılında Norveç’te yayınlanan dizinin Amerikan uyarlaması olan Maniac, daha önce Superbad’de rol alan Emma Stone ve Jonah Hill‘i yeniden bir araya getiriyor.





Dizide Emma Stone, annesi ve kız kardeşiyle ilişkilerini koparmış amaçsız bir hayat yaşayan Annie Landsberg’ü canlandırırken; Jonah Hill de hayatı boyunca tartışmalı şizofreni tanısı ile mücadele eden Owen Milgrim karakterine hayat veriyor.

Maniac, 21 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.