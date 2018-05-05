Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!

Süper Lig ekibi Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerini noktalamadan önce İspanya'da forma giymek istediğini açıkladı. Sivasspor maçında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Başakşehir'e bir şok da Adebayor'da gelmiş oldu...

Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!
Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, İspanya basınına yaptığı açıklamada kariyer geleceği ve Real Madrid’de forma giydiği günlerine dair konuştu.

2010-11 sezonu ara transfer döneminde Real Madrid’e kiralık olarak giden 34 yaşındaki tecrübeli golcü, “Madrid’de geçirdiği 6 ay, kariyerimin en iyi günleriydi. Çocuklarıma anlatacağım güzel şeyler yaşadım” dedi.
 

İSPANYA'YI SEVİYORUM


Ara sıra Madrid maçlarına gittiğini söyleyen Adebayor, İspanya’ya geri dönebileceğini ifade ederken, “Kariyerinizi ne zaman bitireceğinizi bilmezsiniz. Bir yıldır Türkiye’deyim ve ne olacağını göreceğiz. Bir yıl da La Liga’da oynayabilirim. İspanya ve İspanyolları seviyorum. İnsanlara yaklaşımlarını seviyorum” şeklinde konuştu.

Real Madrid’de forma giydiği dönemde takımın hocası Jose Mourinho hakkında konuşan Adebayor, “Benimle sık sık görüşürdü. Çok iyi bir ilişkimiz vardı ve ondan çok şey öğrendim. Soyunma odasında da şakacı biriydi ama basın önünde farklı olurdu. Çok farklı ve inanılmaz biriydi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Başakşehir’e transfer olan Adebayor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!

Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Arda Turan yandı! İşte o madde!

Arda Turan yandı! İşte o madde!

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?
Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
Fatih Terim'in zor kararı...

Fatih Terim'in zor kararı...
Roberto Soldado: Finali hak ettik

Roberto Soldado: Finali hak ettik
Nabil Dirar takıma katıldı

Nabil Dirar takıma katıldı
Manchester United, Talisca için ısrarcı

Manchester United, Talisca için ısrarcı
Fernandao hava yolları

Fernandao hava yolları
Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok